Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR explicou que as detenções foram efetuadas na semana passada, entre os dias 18 e 22, pelos Postos Territoriais de Barrancos, Cuba, Moura e Vidigueira.

A primeira situação aconteceu no concelho de Moura, no dia 18, no âmbito de uma denúncia por furto de produtos agrícolas, tendo os militares da Guarda que se deslocaram ao local apurado que “dois suspeitos, de 19 e 20 anos”, tinham apanhado “azeitona sem consentimento do proprietário do olival”.

“Diligências policiais imediatas permitiram localizar e deter os suspeitos nas proximidades, tendo sido apreendidos 161 quilos de azeitona, uma máquina manual para apanha de azeitona e uma viatura”, pode ler-se no comunicado.

Ainda no mesmo dia e no mesmo concelho, também no seguimento de uma denúncia, a GNR constatou que “quatro suspeitos, entre os 19 e os 23 anos, se encontravam a apanhar azeitona, sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário”, pelo que os deteve e apreendeu 180 quilos desse produto.

No dia seguinte, em 19 de dezembro, no âmbito de uma fiscalização rodoviária no concelho de Moura, a Guarda detetou “o transporte de azeitona, em sacos, numa viatura ligeira”.

Os ocupantes da viatura foram questionados sobre a proveniência das azeitonas, a qual “não conseguiram justificar”, o que levou os militares, após outras diligências, a deter os dois suspeitos, de 26 e 31 anos, e a apreender os 1.123 quilos de azeitona e o veículo automóvel.

De acordo com o comunicado, na passada quinta-feira, também em Moura, os militares da Guarda deram resposta a uma denúncia e “verificaram que cinco homens suspeitos se encontravam a apanhar azeitona, sem que para tal se encontrassem autorizados pelo proprietário”.

“No seguimento das diligências policiais, os suspeitos, entre os 26 e os 59 anos, foram detidos e apreendidos 885 quilos de azeitona, duas viaturas, duas máquinas manuais de apanha de azeitona, uma caixa com ferramentas e cinco baldes de plástico”.

No mesmo dia, mas no concelho de Beja, novamente no seguimento de denúncia, a GNR deslocou-se ao local referenciado onde detetou que “nove suspeitos, entre os 20 e 59 anos, se encontravam a apanhar azeitona”, sem autorização do proprietário do olival.

Os nove suspeitos foram detidos e os militares apreenderam 1.960 quilos de azeitona.

Segundo a GNR, os 22 detidos no âmbito destas várias operações foram constituídos arguidos e os factos comunicados aos tribunais judiciais de Moura e de Beja.