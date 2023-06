Em comunicado, a GNR explica que a operação designada “Tributo II” cingiu-se a controlar os documentos de transporte e faturação de mercadorias sujeitas a Impostos Especiais sobre o Consumo (IEC).

A “Tributo II” teve principal “incidência nos principais eixos da rodoviária nacional”.

A GNR verificou o Imposto sobre o Tabaco (IT), o Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), bem como a condição das viaturas de matrícula estrangeira em circulação no território nacional.

No total, foram fiscalizados 565 veículos e elaborados 133 autos de contraordenação.

A autoridade policial executou 124 autos no âmbito do regime de bens em circulação, nomeadamente por falta ou omissão de documentos de transporte, oito por falta de inspeção periódica obrigatória e um devido ao imposto sobre produtos petrolíferos.

A operação de fiscalização contou com o reforço dos comandos territoriais de Açores, Madeira, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

A GNR acrescenta que, “ciente do seu efeito dissuasor e preventivo, irá prosseguir e intensificar este tipo de operações, no âmbito do combate à economia paralela e às práticas de fraude e evasão fiscais”.