Em comunicado, A Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que a investigação decorria há mais de um ano e que as detenções das mulheres, com idades entre os 34 e os 58 anos, ocorreram na terça-feira.

A GNR realizou diversas diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de detenção a duas das suspeitas de burla qualificada e 10 mandados de busca, sete dos quais domiciliárias e três não domiciliárias.

“Foi possível apurar que as suspeitas procuraram várias pessoas, especialmente vulneráveis em função da idade, de modo a convencê-las que tinham capacidades que lhes permitiam resolver qualquer tipo de problema”, lê-se no comunicado.

Foi, ainda, detida em flagrante delito outra suspeita por posse de arma proibida, tendo ainda sido identificados e constituídos arguidos três homens e uma mulher, com idades entre os 23 e os 56 anos.

A GNR apreendeu 1.635 gramas de ouro, uma arma de fogo, sete munições, um computador portátil, 13 telemóveis, um veículo, 51.435 euros em dinheiro, diversos documentos, eletrodomésticos, ferramentas e mobiliário.

As detidas foram presentes no Tribunal Judicial de Penafiel para aplicação das medidas de coação.

Uma ficou com Termo de Identidade e Residência e duas em prisão preventiva.

De acordo com a GNR, a ação contou com o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e de militares dos Comandos Territoriais de Aveiro, Braga e Viana do Castelo, tendo ainda contado com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).