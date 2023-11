"O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira, hoje, dia 18 de novembro, localizou com vida, uma mulher de 75 anos de idade, que se encontrava desaparecida no concelho de Arruda dos Vinhos", refere a GNR em comunicado.

A mulher desapareceu do lar na sexta-feira, 17 de novembro. Na sequência desse alerta, "foi lançada uma operação policial de busca e resgate, sendo o dispositivo policial local reforçado por meios de investigação criminal, binómios cinotécnicos de deteção e busca e ainda pela equipa que opera com drones (com capacidade de câmara térmica), com vista à sua localização.".

"Depois de várias horas de busca em condições climatéricas adversas, devido ao nevoeiro bastante denso que limitava a progressão e campo de visão, a idosa foi detetada com vida, por um binómio cinotécnico, tendo sido de imediato conduzida a uma unidade hospitalar", explica a GNR.

A operação policial contou também com o apoio dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos e de familiares e amigos, "numa ação concertada de esforços".