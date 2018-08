A GNR efetuou, na última semana, 409 detenções em flagrante delito, das quais 179 (43%) por condução sob efeito do álcool, 47 por tráfico de droga e seis por violência doméstica, foi hoje anunciado.

Na atividade operacional para prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a Guarda Nacional Republicana deteve, de 3 a 9 de agosto, 78 pessoas por condução sem carta, 11 por posse ilegal de arma, três por ofensas à integridade física, três por ameaças e duas por homicídio.

Os militares apreenderam ainda 1.299 doses de haxixe, 313 doses de cocaína, 270 doses de anfetaminas, 221 doses de heroína, dez armas de fogo, 11 armas brancas, 19 veículos, 5.240 artigos contrafeitos, 37 répteis e 1.507 quilos de bivalves.

Na área da fiscalização do trânsito, foram detetadas 9.146 infrações, destacando-se 3.830 excessos de velocidade, 469 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 414 por falta de inspeção periódica obrigatória, 350 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 269 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.