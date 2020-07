Em comunicado, a GNR informa que o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santo Tirso e do Posto Territorial de Valongo, "procedeu à identificação de duas mulheres, de 43 e 71 anos, por maus-tratos a animais de companhia, no concelho de Valongo". O capitão Rui Ferreira, do Comando Territorial do Porto, explicou ao SAPO24 que esta situação é distinta da que neste fim-de-semana vitimou mais de 70 animais na serra da Agrela, no concelho vizinho de Santo Tirso.

Neste caso, a identificação surgiu na sequência de uma denúncia pela prática de maus-tratos a animais de companhia. Os militares da GNR deslocaram-se a duas residências particulares, confirmando, juntamente com o veterinário municipal de Valongo, a existência de "vários animais de companhia com evidências de maus-tratos".

Segundo o comunicado da guarda, os militares procederam, assim, à retirada destes animais, "tendo libertado um total de 15 cães e 11 gatos, que posteriormente foram entregues ao cuidado de várias associações".

As suspeitas foram identificadas e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Na segunda-feira à noite, dezenas de voluntários rodearam estas instalações em Valongo. "No primeiro caso [casa abandonada], os animais estavam maltratados, com falta de alimentação e de água, uma cadela estava grávida, e existiam animais no meio de fezes. No segundo, na casa da senhora, não estavam maltratados, embora faltassem as vacinas e existisse sujidade", descreveu à agência Lusa o veterinário da câmara de Valongo, Fernando Rodrigues.

O resgate destes animais ocorreu depois de no fim de semana um incêndio ter consumido dois canis ilegais no concelho de Santo Tirso.

Na noite de segunda-feira, enquanto decorria uma vigília junto à câmara de Santo Tirso, em Valongo, bem como em Paredes, alegadamente num canil ilegal, dezenas de pessoas juntaram-se para retirar os animais por acreditarem que estas instalações pertencem a familiares das proprietárias dos canis de Santo Tirso, que serão alvo de inquérito do Ministério Público, revelou à Lusa a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com Fernando Rodrigues, a situação relativa à casa abandonada localizada em Sobrado não era conhecida da autarquia porque estava "dissimulada".

"Nem os próprios moradores se aperceberam. Estava tudo completamente escondido", referiu o técnico.

Já relativamente à casa da proprietária dos canis, Fernando Rodrigues admitiu que "a câmara já fez fiscalizações há alguns anos" e foi chamada ao local devido a denúncias e queixas de barulho.

"E tudo cumpria a lei naturalmente. A senhora repunha a situação, limpava e a realidade é que na casa dela não há registo de maus-tratos. Lá ela teria os animais que considerava de companhia. Mas o alertas que deixo é para o futuro. Ontem [segunda-feira] a senhora perguntou-me: ‘e agora quando posso voltar a ter animais?'. Esta é uma questão psicológica ou judicial. É necessário acompanhamento. O meu medo é que daqui a uns anos a situação se repita", relatou à Lusa o veterinário.

Entretanto, o total de animais mortos no incêndio de sábado em Santo Tirso, distrito do Porto, subiu de 54 para 73, após terem sido encontrados cadáveres de mais 17 cães e dois gatos, revelou hoje a autarquia.