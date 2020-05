O indivíduo foi identificado quarta-feira, na sequência de uma investigação do Núcleo de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Porto da GNR, iniciada após um atropelamento, ocorrido numa ciclovia da Póvoa de Varzim, no passado dia 10 de maio.

Os militares apuraram que o suspeito conduzia uma viatura e colidiu com um jovem de 24 anos, que seguia de bicicleta, provocando-lhe ferimentos graves, e, após o acidente, colocou-se em fuga, deixando o ciclista prostrado no chão.

A vítima acabou por ser assistida por outras pessoas que passaram no local e depois transportada de ambulância para uma unidade hospitalar.

Após ter sido identificado pela GNR, o suspeito de ter provocado o acidente foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial da Póvoa de Varzim.

A vítima é um jovem estudante de medicina, de 24 anos, natural da Póvoa de Varzim, continua internado no hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados graves, mas não correndo perigo de vida.

O acidente aconteceu junto a uma ciclovia que liga a Póvoa de Varzim a Vila Nova de Famalicão.