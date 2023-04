"A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) com a Lancha de Patrulhamento Costeiro Bojador e da Guardia Costiera italiana hoje, dia 19 de abril, resgatou 164 migrantes, no âmbito da Operação Conjunta “THEMIS 2023”, a 77 milhas náuticas da costa de Crotone", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

De acordo com as autoridades, "durante uma ação de patrulhamento e em resposta a uma operação de busca e salvamento", por volta da 01h00, foi detetada "uma embarcação que se dirigia para a costa italiana".

"Nesse seguimento e com o apoio de duas outras embarcações da Guardia Costiera italiana, foi possível apurar que se tratava de uma embarcação de recreio com 164 migrantes a bordo tendo sido encetadas diligências para realizar o resgate dos migrantes. No decorrer da operação de resgate os migrantes foram divididos pelas embarcações presentes no local, tendo sido transportados a bordo da Lancha de Patrulhamento Costeiro 'Bojador' 98 migrantes, dos quais 89 homens, duas mulheres e sete crianças, os quais foram encaminhados para o Porto de Crotone", é ainda explicado.