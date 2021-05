"O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Valença, resgatou uma cria de corço (Capreolus capreolus) na localidade de Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

"Na sequência de um alerta de um popular a dar conta de uma cria de corço que aparentava estar ferida e por isso não conseguia andar, os elementos do NPA deslocaram-se ao local", é referido.

A GNR verificou "que o animal aparentava estar bastante debilitado, tendo efetuado a sua recolha e o seu transporte para o Parque Natural do Litoral Norte em Esposende, para monitorização e recuperação do seu estado de saúde, e posterior libertação ao seu habitat natural".

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.