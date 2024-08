Através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Pinhel, o Comando Territorial da Guarda resgatou, no dia 2 de agosto, um grifo (Gyps fulvus) no concelho de Vila Nova de Foz Côa, refere a GNR em comunicado enviado às redações.

Alertados por um popular, os elementos do SEPNA de Pinhel deslocaram-se ao local, tendo localizado a ave que se encontrava ferida e debilitada, com ferimentos numa asa. No seguimento das diligências, o animal foi recolhido e transportado para o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) em Gouveia, para avaliação do seu estado de saúde, reabilitação e, se possível, devolução ao seu habitat natural.

A ação contou ainda com a colaboração dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Foz Côa.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.