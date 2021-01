Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que o resgate foi realizado na quarta-feira, através do Posto de Busca e Resgate em Montanha da Serra da Estrela (PBRMSE).

"Um grupo de pessoas encontrava-se a praticar desportos na neve junto à torre do maciço central da Serra da Estrela, até que, ao final da tarde, uma mulher desse grupo caiu de uma escarpa de seis metros. Por não conseguir sair pelos próprios meios, foi acionada uma equipa especializada de resgate em montanha para efetuar o resgate", é referido.

A GNR detalha que, "quando os militares da Guarda chegaram ao local, imobilizaram a vítima e extraíram-na através de uma mota de neve da GNR e uma maca de deslize cedida pelos bombeiros para um ponto de evacuação seguro, onde se encontrava uma ambulância".

Posteriormente, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Covilhã.

O resgate teve o apoio dos Bombeiros Voluntários de Loriga e de Seia.

De acordo com a informação, no ano de 2020, o Posto de Busca e Resgate em Montanha da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro efetuou cerca de 50 buscas, resgates e salvamentos no maciço da Serra da Estrela.