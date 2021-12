"O Comando Territorial de Portalegre, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Ponte de Sôr, no dia 4 de dezembro, resgatou um cão que se encontrava em perigo, em Portalegre", foi referido pela GNR em comunicado enviado às redações.

Segundo as autoridades, "na sequência de um alerta que um cão se encontrava em perigo num ramal de esgoto com cerca de dois metros de altura, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, tendo sido possível resgatar o animal".

Foi ainda referido que, após o resgate, "o cão foi entregue ao seu proprietário".