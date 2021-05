Em comunicado, a GNR informa que "o Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Castelo Branco, ontem, dia 18 de maio, resgatou uma tartaruga-de-esporas-africana, Centrochelys sulcata, no concelho de Castelo Branco".

De acordo com a força policial, os elementos do NPA foram "alertados por um popular que o animal se encontrava na berma da estrada, na localidade de Palvarinho", no decorrer de uma "ação de patrulhamento".

No local, a GNR procedeu ao resgate do animal, que "aparentava estar bem alimentado e sem ferimentos".

"Após diligências policiais, os proprietários foram identificados, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de certificado CITES e por o animal não estar marcado", lê-se ainda.

A GNR informou ainda que esta é uma "espécie não autóctone com poucos predadores naturais em Portugal", pelo que se reproduz "muito facilmente em estado selvagem, podendo tornar-se um fator de ameaça para a sobrevivência das tartarugas autóctones, uma vez que estão a competir pelo mesmo alimento, e porque podem alterar a genética das restantes espécies".

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.