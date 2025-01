A iniciativa solidária promovida pela Fundação do Futebol – Liga Portugal e pela Allianz transformou assim cada golo numa oportunidade de "ajudar os verdadeiros heróis do distrito de Leiria", diz a Liga em comunicado.

"Graças aos seis golos apontados durante a competição, vão ser doados 12 equipamentos de telecomunicação rádio SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal)" para as corporações locais:

Bombeiros Sapadores de Leiria;

Bombeiros Voluntários de Leiria;

Bombeiros Voluntários de Maceira;

Bombeiros Voluntários de Ortigosa;

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria.

"Estes equipamentos são fundamentais para as operações de emergência, garantindo comunicações eficazes e seguras que fazem a diferença na proteção de vidas e bens. Desta forma, cada golo marcado na prova que consagra o Campeão de Inverno ultrapassou os limites do campo e tornou-se uma contribuição concreta para melhorar as condições dos Soldados da Paz do distrito. A edição deste ano da Final Four da Allianz CUP reforçou, assim, a importância do desporto como um meio de unir pessoas em torno de causas nobres. Além de consagrar o Campeão de Inverno, a competição destacou-se como um exemplo de responsabilidade social, provando que cada golo pode ter um impacto muito além do marcador", lê-se em comunicado.