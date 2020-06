"Pouco importa quem é o pedófilo. Nos últimos anos têm aparecido um suspeito, um pedófilo, uma figura que encaixe no perfil", disse Gonçalo Amaral numa entrevista conduzida por José Alberto Carvalho. "É um suspeito quase perfeito", reiterou.

Segundo a TVI, foi a primeira vez que o ex-inspetor falou sobre Christian Brueckner, cidadão alemão e pedófilo reincidente atualmente sob prisão em Kiel, no norte da Alemanha, que na altura morava a alguns quilómetros do hotel de onde a criança britânica desapareceu e o principal suspeito no caso.

Depois, salientou que para considerar o suspeito como culpado é preciso que se "prove primeiro que tenha havido um rapto".

Questionado sobre se já tinha algum conhecimento do envolvimento do suspeito neste caso, respondeu que, "na altura, só se sabia que este homem era pedófilo".

Gonçalo Amaral criticou posteriormente não só os pais de Madeleine McCann, mas todos aqueles que estiveram presentes na noite do seu desaparecimento. "Todos aqueles pais deixaram os filhos ao abandono".

O ex-inspetor também afirmou que "no dia anterior ao rapto, a criança [Madeleine] esteve a chorar a gritar pelos pais" e salientou que "quem começou com a tese de homicídio foram as autoridades inglesas".

Para terminar, José Alberto Carvalho perguntou se na opinião o caso iria ficar encerrado e se tinha esperança na sua resolução. Gonçalo Amaral respondeu que tinha estado a "almoçar com um amigo" em quem confiava e que este lhe tinha dito que sim. No entanto, "muita coisa vai ainda acontecer" e "podem passar outros 13 anos".

Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer quatro anos, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico na Praia da Luz e o seu desaparecimento tornou-se um caso mediático à escala global.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora gasto perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros) no processo.

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria Geral da República em 2008, ilibando três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.