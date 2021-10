O recém-eleito governador Zeinolabedin Khorram foi surpreendido por um homem que invadiu o palco e lhe deu uma bofetada, enquanto estava a discursar durante a sua tomada de posse, na Mesquita Imam Khomeini, na cidade de Tabriz.

Num vídeo é possível ver o agressor a caminhar calmamente em direção ao governador e a dar-lhe uma bofetada, seguida de um empurrão. Logo de seguida, chegaram as forças de segurança que retiram o agressor do palco, levando-o para fora do auditório.

Na cerimónia, marcada por esta quebra de segurança, estiveram ainda presentes várias figuras da política iraniana, como o ministro do Interior e representantes do gabinete do aiatola Khamenei.

A agência de notícias Tasnim identificou o agressor como Ayoub Alizadeh, referindo ainda que este é membro das forças armadas do país.

Segundo a CNN, o governador da província, em entrevista à televisão estatal IRIB, afirmou não conhecer pessoalmente o seu agressor. O motivo do ataque também não é claro, no entanto, segundo refere ainda a CNN, pode estar em causa a administração da vacina contra a covid-19, já que o agressor terá dito à polícia que a sua esposa foi vacinada por um homem, em vez de uma mulher.

Quando questionado sobre o incidente no parlamento no sábado, Ali Alizadeh, um representante de Maragheh, uma cidade da província do leste do Azerbaijão, disse "certamente, o motivo desta pessoa era pessoal e nada tinha a ver com a nomeação do governador ou mesmo com as suas palavras".