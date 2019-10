“Não se fará de um momento para o outro, não se fará certamente sequer nos próximos quatro anos, mas é preciso de facto avançar”, disse.

Questionado sobre as preocupações enunciadas pelo Presidente da República em relação ao próximo Orçamento do Estado para a Saúde, o secretário de Estado escusou-se a fazer comentários.

O editorial de 12 de outubro da revista “The Lancet” dedicado ao SNS refere uma oportunidade de reverter a atual situação de fragilidade provocada pelo desinvestimento na saúde pública nos últimos anos.

O artigo dedicado ao SNS, que completou 40 anos no passado mês de setembro, enuncia alguns aspetos positivos, como a redução da mortalidade infantil e o aumento da esperança média de vida dos portugueses, mas refere também que "a redução do investimento público na saúde em Portugal entre 2000 e 2017 impediu a modernização dos hospitais públicos" e facilitou o "crescimento do setor privado".

Por outro lado, considera que há uma nova oportunidade de recuperar o SNS com a posição reforçada do atual primeiro-ministro António Costa nas eleições legislativas do passado dia 6 de outubro, que, durante a campanha eleitoral, prometeu reforçar o investimento público no Serviço Nacional de Saúde.