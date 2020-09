“Começamos desde o início do ano e asseguramos desde já na RTP Memória a continuidade do #EstudoEmCasa no Ensino Básico", anunciou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, acompanhado pelo Presidente da RTP, Gonçalo Reis.

O #EstudoEmCasa trata-se da transmissão televisiva de conteúdos educativos num formato semelhante à antiga telescola, tendo sido uma medida do Governo no passado ano letivo para mitigar as dificuldades de acesso ao ensino, em tempos de trabalho à distância, dos alunos mais carenciados, que não tinham acesso a computadores ou Internet em casa para acompanhar as aulas ‘online’.

Apesar do foco do Governo para este ano letivo estar na decorrência de aulas em ensino presencial, o ministro revelou a vontade de manter estes conteúdos não só para os casos de alunos que tenham de ficar em casa, mas também para servir de apoio pedagógico.

"Independentemente de preservarmos o ensino presencial, é para nós importante valorizarmos o #EstudoEmCasa, este estudo em casa para o qual trabalhámos no último ano", disse Tiago Brandão Rodrigues. Os conteúdos televisivos poderão não só para quem "estiver em casa e tiver de seguir estes blocos", como também servirão como "um recurso para todos aqueles que no futuro queiram aceder a um conjunto de blocos pedagógicos" e até como ferramenta pedagógica para os professores em ensino presencial, defendeu o governante, que disse querer que estes conteúdos sejam "perenes no tempo".

Segundo o calendário apresentado pelo ministro, haverá "a reposição de um conjunto de blocos pedagógicos do ano passado" na RTP Memória durante o mês de setembro para este "primeiro período de recuperação e consolidação de aprendizagens".