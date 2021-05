"A incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes no concelho de Lisboa tem tido uma tendência crescente no mês de maio. E esta é uma situação que nos preocupa e deve ser encarada com alerta — não alarme", começou por dizer o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, avisando que é necessário reforçar as medidas para travar a evolução da situação epidemiológica.

Muitas das medidas, sublinha Lacerda Sales, até já estão no terreno.

O processo de vacinação em Lisboa será acelerado: faixas dos quarenta e dos trinta anos começam a ser vacinadas já em junho. Concretamente, a vacinação aos maiores de 40 anos começa a 6 de junho; e a vacinação aos maiores de 30 anos arranca a partir de 20 de junho, disse António Lacerda Sales, numa conferência de imprensa de apresentação das medidas a implementar na região de Lisboa e Vale do Tejo.

António Lacerda Sales explicou que, “por ser uma região mais populosa, Lisboa e Vale do Tejo está ligeiramente mais atrasada na vacinação do que outra regiões, tendo 32% da população já vacinada como pelo menos uma dose”, apresentando como exemplo o caso da região Centro em que 38% da população já está vacinada. Porto (33%)e Algarve (34%), porém, estão mais próximos da capital, não vendo para já o reforço da vacinação.

Questionado sobre se a medida não acaba por "beneficiar o infrator", o secretário de Estado da Saúde diz que "estamos a beneficiar medidas de saúde pública" e que a mesma medida seria aplicada noutras regiões do país.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que os instrumentos que hoje estão disponíveis para fazer face à situação são bem diferentes do que existiam há uns meses, referindo-se à testagem massiva, à vacinação, ao rastreamento e ao reforço das ações ao nível da saúde pública, o que permite ter “maior capacidade de antecipação e de ação”.

O governante disse ainda que a tendência crescente de novos casos de covid-19 nesta região, registada desde o início do mês de maio, “é um sinal de alerta, não de alarme”.

As autoridades estimam que Lisboa possa chegar aos 240 casos por 100 mil habitantes dentro de duas ou três semanas.

O Governo vai antecipar a testagem à covid-19 nos estabelecimentos de ensino de Lisboa, face ao aumento de infeções na capital, anunciou hoje o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Fernando Almeida disse, em conferência de imprensa para anunciar novas medidas para conter a propagação da covid-19 na zona de Lisboa, que a testagem a alunos, docentes e não docentes de todos os níveis de ensino começa na maior parte dos casos já esta semana.

Lisboa com quase metade dos novos casos em Portugal

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de infeção com o vírus SARS-CoV-2 nos últimos nove dias, totalizando 1.588 casos, o que representa cerca de 43% do total no país no mesmo período.

Uma análise aos relatórios de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS) permite constatar duas tendências claras em relação ao número de casos diários de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 nas duas maiores regiões, desde a entrada em vigor da quarta e última fase de desconfinamento, a 01 de maio.

Na primeira quinzena do mês - entre 02 e 16 de maio -, o Norte foi sempre a região de Portugal que registou mais casos, variando entre o mínimo de 86 no dia 03 e o máximo de 181 no dia 06.

A partir do dia 17 essa tendência inverteu-se e Lisboa e Vale do Tejo, com exceção do dia 20, passou a ser a região do país com maior número de casos notificados diariamente, tendo registado 175 hoje.

Nestes nove dias, o número de casos em Lisboa e Vale do Tejo oscilou entre o mínimo de 90 no dia 17 e o máximo de 277 no dia 21, totalizando 1.588 nesse período, ou seja, cerca de 43% dos 3.658 casos de covid-19 registados em todo o país entre 17 de maio e hoje.

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, confirmou o reforço da testagem à covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, face ao aumento da incidência, considerando essencial o corte das cadeias de transmissão.

Em declarações aos jornalistas após uma visita ao Hospital de Vila Franca de Xira, o governante lembrou que a área metropolitana de Lisboa já viveu uma situação epidemiológica similar no início do último verão e não descartou um eventual recuo da região nas respetivas regras de desconfinamento.

“São múltiplos os fatores que têm estado a explicar este aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo, mas já tivemos uma situação relativamente semelhante em junho/julho. Os mecanismos nessa altura foram implementados e hoje estão bastante mais agilizados”, frisou, sublinhando: “Se for necessário, as regras são claras e já vimos variadíssimos concelhos moverem-se na direção de mais desconfinamento ou mais confinamento e isso continuará a acontecer”.

Já sobre a suposta associação do aumento do número de casos com os festejos relacionados com o título de campeão nacional do Sporting, o secretário de Estado defendeu que esse tema requer mais estudo.