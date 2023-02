Segundo António Costa, que tomou a palavra no Palácio Nacional da Ajuda, ladeado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, "as questões da habitação são hoje uma preocupação central e transversal na sociedade portuguesa, visto que dizem respeito a todas as famílias" — admitindo que o problema não afeta apenas os mais carenciados, mas também "os jovens e as famílias de classe média".

De acordo com o primeiro-ministro, as medidas hoje aprovadas vão ser sujeitas a discussão pública durante um mês, "para que possam ser aprovadas em definitivo, umas pelo Governo, outras como proposta de lei à Assembleia da República, no Conselho de Ministros de 16 de março".

Estas medidas, enunciou, abrangem cinco dimensões do problema da habitação:

Aumentar a oferta de imóveis que podem ser utilizados para fins de habitação;

Agir para a simplificação dos processos de licenciamento;

Assegurar que há mais casas no mercado de arrendamento e aumentar oferta de arrendamento acessível;

Procurar combater a especulação imobiliária;

Apoiar as famílias, quer no contrato de arrendamento, quer no crédito à habitação.

Oferta de imóveis

No que toca à oferta de imóveis, o Governo apresentou as seguintes medidas:

Sem necessidade de mudar os planos de ordenamento de território ou licenças de utilização, terrenos que estejam classificados com o fim de comércio ou serviços passam a poder ser utilizados para habitação . O mesmo acontecerá com imóveis para reconversão habitacional.

. O mesmo acontecerá com O Estado vai disponibilizar terrenos ou edifícios para, em regime de contrato de desenvolvimento de habitações, poderem ser cedidos a cooperativas ou ao setor privado para poderem disponibilizar habitações a preços acessíveis. Haverá já dois concursos especificamente dedicados a construção modelar: um no Porto , na Quinta do Viso, para cerca de 70 fogos ; outro em Lisboa , na Quinta da Alfarrobeira, para 350 fogos .

para, em regime de contrato de desenvolvimento de habitações, para poderem disponibilizar habitações a preços acessíveis.

Processos de licenciamento

Quanto aos processos de licenciamento, cujos tempos de demora têm sido criticados pelos promotores pelos custos que a sua morosidade implica, estas são as medidas para a sua simplificação:

Projetos de arquitetura e de especialidades deixam de estar sujeitos a licenciamento municipal , sendo que as câmaras municipais passam a emitir as licenças com base em termos de responsabilidade assinados pelos projetistas . "Estamos certos de que iremos acelerar significativamente os processos de licenciamento das habitações, sem sacrifício da exigência técnica que impende sobre cada um dos projetistas", afirmou Costa.

, sendo que as câmaras municipais passam a emitir as licenças com base em . "Estamos certos de que iremos acelerar significativamente os processos de licenciamento das habitações, sem sacrifício da exigência técnica que impende sobre cada um dos projetistas", afirmou Costa. Quem não cumprir com as regras, enfrentará um "quadro sancionatório muito duro";

As câmaras municipais ou as entidades públicas vão sofrer penalizações financeiras se não cumprirem os prazos de licenciamento previstos — passam a dever juros de mora ao benefício do promotor, que pode usar essas verbas para abater o custo da taxa de licenciamento ou para abater IRS ou IRC se ultrapassar ou valor da taxa. "No Orçamento do Estado para o ano seguinte, o Estado deduzirá ao município se for o município a causa da morosidade, ou deduzirá ao orçamento corrente da entidade pública que se atrasou a verba resultante da despesa fiscal provocada pela dedução em IRS ou IRC dos juros de mora resultantes na demora da emissão do parecer ou da decisão", explicou.

Mercado de Arrendamento:

No que toca a assegurar que há mais casas no mercado de arrendamento, Costa disse ser necessário "reforçar confiança aos senhorios para colocar no mercado casas devolutas", lembrando haver "um sem-número" de habitações disponíveis mas que não estão no mercado. Estas são as propostas:

O Estado propõe-se a arrendar todas as casas disponíveis a preços normais pelo um prazo de cinco anos , desde que possa subarrendá-las . Costa diz haver o compromisso de "pagar a renda por antecipação”;

, desde que . Costa diz haver o compromisso de "pagar a renda por antecipação”; O Estado vai comprometer-se a pagar as rendas caso haja três meses de incumprimento. "Sabemos que a taxa de incumprimento no pagamento da renda é extremamente diminuta. Contudo sabemos que existe um receio na sociedade portuguesa, em particular em muitos proprietários, quanto a incumprimentos do inquilino e que "sejam lento em relação à cobrança ou ao despejo", disse o primeiro-ministro. Neste cenário, o Estado substitui o senhorio no que toca à responsabilidade de cobrar as quantias em dívida . Caso não haja uma causa "socialmente atendível" que justifique o incumprimento, proceder-se-á ao despejo daquilo que Costa classificou de "incumpridores profissionais".

"Sabemos que a taxa de incumprimento no pagamento da renda é extremamente diminuta. Contudo sabemos que existe um receio na sociedade portuguesa, em particular em muitos proprietários, quanto a incumprimentos do inquilino e que "sejam lento em relação à cobrança ou ao despejo", disse o primeiro-ministro. Neste cenário, o . Caso não haja uma causa "socialmente atendível" que justifique o incumprimento, proceder-se-á ao despejo daquilo que Costa classificou de "incumpridores profissionais". Isenção de imposto de mais valias a quem venda ao Estado ou aos municípios "qualquer tipo de habitação". Estas casas serão então disponibilizadas em regime de renda acessível ;

"qualquer tipo de habitação". Estas casas serão então disponibilizadas em regime de renda acessível ; Criação de uma linha de crédito de 150 milhões de euros para que os municípios realizem obras coercivas e tragam para o mercado as conjunto de habitações fora do mercado;

para que os e tragam para o mercado as conjunto de habitações fora do mercado; Regime de arrendamento compulsivo às casas que estejam devolutas , sendo que o Estado ou o município terá de pagar a renda que é devida e cobrando a renda ao inquilino;

, sendo que o Estado ou o município terá de pagar a renda que é devida e cobrando a renda ao inquilino; A taxa autónoma que incide sobre os rendimentos de rendas vai baixar de 28% para 25%.

O Governo optou também pela criação de um regime de incentivos para que regressem ao mercado de habitação frações habitacionais que estão dedicadas ao alojamento local:

As atuais licenças de alojamento local vão sujeitas a reavaliação quanto à sua pertinência em 2030 ;

; Serão proibidas as emissões de novas licenças de alojamento local , à exceção de licenças em meio rural numa faixa de concelhos do interior do país, onde não há pressão urbanística;

, à exceção de licenças em meio rural numa faixa de concelhos do interior do país, onde não há pressão urbanística; Os proprietários que queiram passar os seus fogos de regime de alojamento local para arrendamento local , têm isenção de taxação zero em IRS até 2030, desde que façam essa transferência até 2024.

, têm até 2030, desde que façam essa transferência até 2024. Criação de uma contribuição extraordinária sobre as habitações em alojamento local, com esse dinheiro a reverter para a promoção de políticas de habitação a partir do IHRU.

Haverá ainda uma série de benefícios fiscais para quem coloque casas em arrendamento acessível:

Isenção de IMT para quem compre casas com o propósito de arrendamento acessível;

com o propósito de arrendamento acessível; Taxa de IVA a 6% para quem realizar obras de reabilitação para colocar casas no arrendamento acessível;

para quem realizar obras de reabilitação para colocar casas no arrendamento acessível; Isenção de IMI para que colocar casas no arrendamento acessível;

para que colocar casas no arrendamento acessível; Quem colocar casas em regime de arrendamento acessível terá total isenção do pagamento IRS sobre os rendimentos prediais.

Combate à especulação imobiliária

No âmbito do combate à especulação imobiliária, o Governo vai aplicar as seguintes medidas:

Fim da concessão de novos vistos ‘gold’ . “Quantos aos vistos ‘gold’ já concedidos, (…) só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento”, anunciou o primeiro-ministro.

. “Quantos aos vistos ‘gold’ já concedidos, (…) só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento”, anunciou o primeiro-ministro. O valor das rendas dos novos contratos de arrendamento vai passar a ter critérios que limitam a sua subida. "Para novos contratos, a nova renda deve resultar da soma da última renda praticada com as atualizações que poderiam ter sido feitas durante o período do contrato", explicou o primeiro-ministro. Além destes dois critérios, o valor da nova renda poderá ainda ter em conta o objetivo de inflação de 2% definido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Apoio às famílias:

Por fim, Costa enunciou o rol de medidas de apoio às famílias no que toca à habitação:

Isenção de mais-valias para amortização de crédito à habitação do próprio e de descendentes;

do próprio e de descendentes; Os bancos vão passar a ter de disponibilizar ofertas de taxa fixa no seu portfólio de crédito à habitação."Todos os bancos têm de oferecer no seu portfólio créditos a taxa fixa, nos créditos à habitação", referiu o primeiro-ministro, sinalizando que com esta medida deixará de ser possível, como atualmente, que as instituições financeiras possam não disponibilizar esta oferta;

no seu portfólio de crédito à habitação."Todos os bancos têm de oferecer no seu portfólio créditos a taxa fixa, nos créditos à habitação", referiu o primeiro-ministro, sinalizando que com esta medida deixará de ser possível, como atualmente, que as instituições financeiras possam não disponibilizar esta oferta; Adoção de medidas de proteção do crédito e de apoio às rendas. No que toca à proteção do crédito , este será concedido para créditos até 200 mil euros de agregados familiares que sejam tributados até ao sexto escalão de IRS e onde o Estado bonificará o juro em 50% do valor que esteja acima do valor máximo a que foi sujeito o agregado no teto de stress que realizou aquando da contratação. Já no que diz respeito ao apoio às rendas, o Governo vai conceder apoios de até 200 euros mensais por agregado para as famílias que estão abrangidas até ao sexto escalão de IRS e ultrapassem o máximo de 35% na taxa de esforço.



O contexto

Este Conselho de Ministros dedicado à habitação já tinha sido anunciado em janeiro pelo primeiro-ministro, António Costa, durante uma entrevista à RTP, tendo o Governo assumido a habitação acessível como um dos maiores desafios da atualidade.

Antes deste Conselho de Ministros, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, reuniu-se com associações do setor para ouvir as suas propostas.

Este Conselho de Ministros acontece um dia depois de a Assembleia da República ter debatido um projeto-lei do PCP para proteger a habitação própria, que foi chumbado com os votos contra do PS e da IL, abstenções do PSD e Chega e votos favoráveis de BE, PAN e Livre.

Entre as medidas do diploma, o PCP propunha que a subida das taxas de juro não tivesse como “primeiro impacto” a perda de rendimento das pessoas, devendo antes incidir na “redução das margens de lucro dos bancos”.

O PCP queria também que os contratos de habitação pudessem ser renegociados na perspetiva de um limite de 35% da taxa de esforço, estendendo o prazo para pagamento a crédito.