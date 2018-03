O Governo anunciou hoje que o número de mercados abertos à exportação de pera rocha aumentou para seis com o México, para onde vão seguir esta semana cerca de 40 toneladas da fruta.

“O mercado mexicano constitui um dos mais importantes mercados do continente americano, com cerca de 128 milhões de consumidores para os produtores e empresas de fruticultura nacional”, lê-se no comunicado da Secretaria de Estado da Agricultura e Alimentação.

No documento, o secretário de Estado Luís Medeiros Vieira destaca o crescimento de 15% das exportações portuguesas de frutas e hortícolas registado em 2017 face a 2016, que representaram 1,5 mil milhões de euros no final do ano.

Os dados revelam “um desempenho notável que mostra a pujança e o otimismo” dos empresários portugueses”, sublinha o governante.