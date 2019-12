Em Braga, à margem da inauguração do Centro da Juventude de Braga, que fica na renovada Pousada da Juventude, Tiago Brandão Rodrigues referiu que aquele tipo de equipamento “faz já parte do Plano Nacional de Alojamento Estudantil” de forma a poder “coadjuvar a oferta privada e as residências universitárias” do Ensino Superior.

A “nova” Pousada da Juventude de Braga, também hoje inaugurada, depois de ter sofrido obras de recuperação, oferece 26 quartos, com uma capacidade máxima de 106 camas, podendo ter vários tipos de oferta uma vez que “é passível de várias configurações”, consoante as necessidades.

“As Pousadas de Juventude são um instrumento de política pública determinante para a mobilidade da juventude, tanto nos momentos de ócio e de lazer, mas também em todas as preocupações que muitas vezes o jovens têm na procura de emprego noutro locais fora da área de residência, ou quando vão estudar fora e principalmente nos primeiros tempos”, afirmou o ministro com a tutela da Juventude.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, “as Pousadas de Juventude, se é verdade que agora fazem parte do plano nacional de alojamento estudantil, têm sido já uma resposta sistemática em muitas zonas do país que, de certa forma, procuram coadjuvar a oferta privada e as residências estudantes de Ensino Superior”.