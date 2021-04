Esta apresentação pública do Portal Mais Transparência conta com a participação do Primeiro-ministro, António Costa, da ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do ministro do Planeamento, Nelson Souza.

A Agência para a Modernização Administrativa é responsável pela construção deste portal, que vai permitir a consulta de informação sobre cada investimento financiado, desde a sua execução até ao encerramento. A criação deste portal da transparência para os fundos europeus foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 a 20 de novembro de 2020. Hoje de manhã, na comissão parlamentar da Economia tida na Assembleia da República, Nelson Souza adiantou que nesta primeira fase o portal apresentará apenas informações referentes a 123 mil candidaturas no âmbito do Portugal 2020. No total, são 123 mil candidaturas que podem ser, a partir de hoje, consultadas neste portal, que vai disponibilizar, por exemplo, listagens por concelhos, regiões ou setores, adiantou o governante. Vincando que a transparência é "um elemento importante" no relacionamento entre a administração, instituições e cidadãos, o titular da pasta do Planeamento notou que as "caixas pretas" servem apenas para encerrar processos "que indiciam e criam um campo propício a desvios e desconformidades". Já nesta terça-feira o gestor António Costa e Silva tinha dito que a criação de um portal da transparência que faça a monitorização dos fundos é "absolutamente decisiva" para resolver um "problema de confiança", defendendo ainda um trabalho conjunto independentemente de desacordos. "Temos um problema de confiança no nosso país e de suspeição, às vezes, generalizada e nós só podemos fazer face a isso se os próprios poderes públicos forem transparentes e prestarem contas", afirmou o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal entregou a versão final do PRR na passada quinta-feira, tornando-se no primeiro Estado-membro a apresentar a Bruxelas este documento. O PRR tem um período de execução até 2026 e prevê um conjunto de reformas e investimentos para alavancar o crescimento económico.