“Todos os funcionários públicos com salários até 2.700 euros vão ter um aumento mínimo de 52,11 euros e, a partir daí, aplica-se o valor de atualização salarial dos 2%”, explicou aos jornalistas a governante, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

Mariana Vieira da Silva anunciou que o Conselho de Ministros “aprovou hoje os dois decretos-lei no âmbito do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública”, que vem garantir previsibilidade ao longo desta legislatura e fixa a base remuneratória da administração pública em 761,58 euros e atualiza o valor das remunerações da administração pública, correspondendo a um aumento salarial anual equivalente a um nível remuneratório em cada carreira, ou de 2% para todos os trabalhadores”.