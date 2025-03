“Para melhoria das condições de segurança e circulação, é prevista a concretização em perfil de autoestrada de todo o troço do IP3 entre Souselas [Coimbra] e Viseu, que inclui a duplicação do troço entre Santa Comba Dão e Viseu, cuja obra está já prevista ser iniciada no decorrer do presente mês”, anunciou o Governo.

A referência ao IP3, que liga Viseu a Coimbra, faz parte de uma lista com “cerca de 30 vias rodoviárias definidas como prioritárias” de todo o país e que na segunda-feira fizeram parte das intervenções aprovadas em Conselho de Ministros.

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, admitiu hoje de manhã à agência Lusa estar “convencido de que desta é de vez”, até porque, mesmo que haja novamente eleições, quem vier a seguir “não vai voltar atrás” com o projeto.

“Só se as pessoas não estiverem de acordo, mas não foi isso que andaram a dizer. […] Toda a gente queria resolver o problema da ligação. Espero agora que as pessoas não digam: ‘Ah, não sou eu, já não se faz’. Por amor de Deus, isso não me parece. Quem estiver e que paute a sua ação pelo interesse concelhio e, neste caso, até interesse regional, não vai fazer isso, penso eu”, afirmou.

Fernando Ruas adiantou ainda que esta proposta “era aquilo que queria”.

“Nós não queríamos mais nada entre Viseu e Coimbra, que não fosse uma estrada com perfil de autoestrada, essa é a reivindicação”.

“Está assumido que vai ser feito, está o projeto completo, está aceite o projeto, coisa que nunca foi, com o perfil de autoestrada, até com o montante. Neste momento não o tenho aqui presente, mas com o montante do investimento. Portanto, está tudo aquilo que é necessário para o investimento se iniciar”, defendeu o autarca social-democrata.