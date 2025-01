Rui Rodrigues disse que a informação foi transmitida aos sindicatos durante uma reunião de várias estruturas sindicais com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice e com as secretárias de Estado da Justiça e da Administração Pública.

O presidente do SNR referiu que a reunião de hoje serviu “para mais uma vez” informar a tutela da Justiça sobre os problemas do setor dos Registos e Notariado e propostas para os resolver, designadamente no que se refere a recursos humanos e assimetrias salariais.

Segundo Rui Rodrigues, apresentadas as diversas propostas e apontados os problemas, a ministra Rita Alarcão Júdice deixou agendada para 11 de fevereiro uma reunião onde entregará já propostas para iniciar as negociações referentes aos dois pontos essenciais dos cadernos reivindicativos: falta de recursos humanos e assimetrias salariais.

Para além do SNR, estiveram hoje reunidos com os membros do Governo no Ministério da Justiça, em Lisboa, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), a Associação Sindical dos Conservadores dos Registos (ASCR), os Profissionais dos Registos Associação Sindical (PRAS), o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN) e a Frente Sindical da Administração Pública (FESAP).