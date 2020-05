O Governo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é rejeitado por 43% de inquiridos numa sondagem do Instituto Datafolha, hoje divulgada.

Segundo a sondagem divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, consideraram o Governo brasileiro ótimo ou bom 33% dos entrevistados, regular (22%), enquanto outros 2% declararam não saber ou não quiseram opinar. O levantamento ouviu 2.069 pessoas na segunda e terça-feira, em entrevistas realizadas por telefone por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. A sondagem mostrou que a avaliação do Governo Bolsonaro piorou no meio da pandemia da covid-19 e de crises políticas que assolaram o país em maio. Numa sondagem anterior do Datafolha, realizada em 1 e 2 de abril, o Governo Bolsonaro era rejeitado por 39% dos entrevistados. Portanto, houve um aumento de 3% na avaliação negativa. Por outro lado, os números também mostraram estabilidade na taxa de aprovação do Governo brasileiro, que se manteve na faixa dos 33% nos levantamentos de abril e maio. Continuar a ler As opiniões recolhidas entre os brasileiros indicaram que a polarização aumentou porque a subida na desaprovação se verificou na queda da percentagem de pessoas que consideravam o Governo regular, que passou de 25% em abril para 22% em maio. A crise na saúde é um dos fatores a explicar esta mudança. Atualmente o Brasil regista 411.821 casos confirmados e 25.598 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Além disso, o país também sofre o impacto de uma grave crise política. Na quarta-feira, um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou uma operação policial que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão contra aliados próximos do Presidente Bolsonaro, que são suspeitos de integrar uma rede de divulgação de informações falsas e ameaças contra autoridades locais, incluindo juízes do STF. Entre os alvos estão vários deputados ligados ao Governo brasileiro, mas também líderes empresariais acusados de financiar a alegada rede de difamação, que ficou conhecida no Brasil como "Gabinete do ódio". Bolsonaro criticou fortemente a operação na quarta-feira e afirmou que os alvos dos mandados eram "pessoas boas". O próprio Presidente brasileiro, porém, está na mira da justiça porque foi acusado de tentar interferir politicamente na Polícia Federal pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. A acusação deu origem a uma investigação que está em curso no STF.