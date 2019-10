Inúmeros intelectuais da Bósnia, Kosovo e Albânia criticaram a decisão do júri do Nobel, qualificando Handke de apologista e negacionista de crimes cometidos em nome do nacionalismo sérvio e como um admirador do autoritário ex-Presidente sérvio Slobodan Milosevic (1941-2006).

Na Sérvia, onde Handke é amplamente reconhecido e premiado, o galardão foi recebido com alegria.

Peter Handke negou ter questionado ou minimizado o massacre e disse que pretendia apenas esclarecer a imagem maniqueísta oferecida pela imprensa internacional de que os sérvios eram “maus” e os bósnios-muçulmanos “bons”.