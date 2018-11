O programa “Mais Médicos” foi criado em 2013 pela então Presidente Dilma Rousseff para de garantir cuidados de saúde em regiões remotas e humildes do Brasil, sob diferentes acordos tripartidos com a Organização Pan-Americana da Saúde Saúde (OPAS).

Segundo os acordos com a OPAS, os cubanos recebiam 30% de seu salário no Brasil e o restante era destinado ao Governo cubano, algo que Bolsonaro considerava “inaceitável”.

O concurso aberto nesta quarta-feira vai cadastrar brasileiros no Conselho Regional de Medicina ou estrangeiros que homologaram seu diploma no país.

“A nossa preocupação era reduzir prazos de registo até a chegada do médico ao município” da maneira “mais rápida e eficaz” para que a população “não perca assistência” nessas áreas, disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, citado num comunicado do Ministério da Saúde brasileiro.

Além disso, outro concurso está previsto para o dia 27 deste mês, para brasileiros formados no exterior e para estrangeiros.

Desde a chegada do atual Presidente do Brasil, Michel Temer, em meados de 2016, a participação de médicos cubanos no país vem sendo gradualmente reduzida.

Segundo dados do Ministério da Saúde, até aquele ano, cerca de 11.400 médicos de Cuba trabalhavam no Brasil no programa “Mais Médicos” e, atualmente, 8.332 profissionais da ilha caribenha trabalham no país..