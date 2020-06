Um projeto de lei que pretende derrubar restrições e regulamentos que impedem exploração coermcial em áreas de conservação e reservas indígenas está atualmente parado Congresso brasileiro.

“Ao reduzir suas obrigações nesse campo, eles [membros do Governo brasileiro] colocam o ónus da degradação ambiental na sociedade, o que é inaceitável”, afirmou Suely Araújo, especialista sénior em políticas públicas no Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, agência federal de proteção ambiental do Brasil.

De acordo com um documento obtido pelo Greenpeace junto do Governo brasileiro, a Agência Nacional de Mineração pagará à OCDE 385 mil euros, ou cerca de 2 milhões de reais, para “identificar barreiras regulatórias, obstáculos, falhas de implementação ou ineficiências que afetam a dinâmica do setor de mineração no Brasil”.

Os comentários de Albuquerque levantam preocupações de que a parceria não fará nada para melhorar as proteções ambientais e sociais – e poderia ser usado pelo órgão regulador para justificar a remoção das proteções ambientais e indígenas.

“Qualquer melhoria na gestão, governança (…) tudo isso é apropriado, mas você precisa fazer isso não no sentido de destruição, mas de melhoria”, disse Izabella Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente durante a administração de Dilma Rousseff.

“Precisamos trabalhar em mais salvaguardas ambientais para proteção, prevenção não apenas em relação a crimes ambientais, mas também em relação a crimes de responsabilidade”, acrescentou.

Segundo o Greenpeace, os projetos de desregulamentação representam um risco particular para as terras indígenas já que dados do Instituto Socioambiental (ISA) e da própria Agência Nacional de Mineração brasileira, identificaram 3.773 solicitações de autorização de atividades relacionadas à mineração em 31 reservas indígenas e 17 áreas protegidas no Brasil foram submetidas a autorização junto ao Governo brasileiro.

Algumas das maiores empresas de mineração do mundo, como a brasileira Vale, a canadiana Belo Sun ou a britânica Anglo American, apresentaram pedidos de pesquisa mineral que afetariam terras indígenas na Amazónia, incluindo projetos em áreas próximas a indígenas isolados e vulneráveis.

Embora o país esteja paralisado por causa da pandemia, principalmente no que diz respeito a votações de projetos fora da área da saúde, o Brasil continuou a manifestar o seu desejo de atrair empresas estrangeiras e quer disponibilizar até 20.000 novas áreas para exploração.