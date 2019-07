"Vamos tentar organizar uma missão de proteção marítima liderada por europeus para assegurar a passagem segura de tripulações e mercadorias nesta região crucial", afirmou no parlamento, numa intervenção sobre à captura do petroleiro britânico por forças iranianas.

A medida, a ser executada "o mais cedo possível, será antecedida pelo envio para a região do contratorpedeiro HMS Duncan para render a fragata HMS Montrose.

A missão vai focar-se na "navegação livre, tendo em conta que um quinto do petróleo mundial, um quarto do gás natural em estado líquido e comércio no valor de meio bilião de dólares (445 mil milhões de euros) passam pelo Estreito de Ormuz todos os anos".

Hunt vincou, no entanto, que o Londres não pretende aliar-se aos EUA na pressão para o Irão abandonar o programa nuclear, alegando que Reino Unido continua empenhado no acordo internacional negociado com Teerão.

O ministro britânico voltou as urgir as autoridades iranianas a libertar o navio e tripulação, alegando que, "no âmbito da lei internacional, o Irão não tinha qualquer direito de obstruir a passagem do navio, quando mais entrar a bordo".