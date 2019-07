O externato “está convencido que estava a funcionar dentro da legalidade, por a situação ser do conhecimento de todos”, até porque a escola de Arranho é propriedade do município, que apenas assegurava as despesas de água e eletricidade, ficando as restantes a cargo do colégio, desde encargos com professores e auxiliares, limpeza e vigilância.

O responsável esclareceu que não existe falta de espaço no colégio, nem sobreposição de oferta de ensino, entre o público e o privado, uma vez que até ao último ano letivo só o primeiro ciclo integrava a rede pública do concelho.

O segundo e terceiro ciclos e o ensino secundário são assegurados pelo Externato João Alberto Faria através do contrato de associação com o Ministério da Educação que, das nove turmas financiadas no último ano letivo, mantém o financiamento de sete para 2019/2020.

Nos últimos anos, município e Externato tentaram estabelecer um protocolo para cedência e uso da escola pública, confirmaram o diretor do colégio e o presidente da câmara, André Rijo (PS).

Contudo, o acordo nunca chegou a ser assinado por não chegarem a entendimento quanto à verba. A câmara propôs quatro mil euros por ano em 2016 e não obteve resposta, disse o autarca.

Os pais dos alunos de Arranhó e São Tiago dos Velhos são a favor da continuação do segundo ciclo perto de casa, mas estão divididos entre oferta pública e privada, disse à fonte de uma das associações de pais.

Na próxima reunião de câmara, o presidente André Rijo (PS) vai propor manter o segundo ciclo em Arranhó, na rede pública, e enviar o parecer ao Ministério da Educação.

O Externato recebe mais de cinco milhões de euros do Estado por ano e recebeu 27 milhões de euros entre 2015 e 2019, segundo dados da tutela enviados à Lusa.