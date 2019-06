Num comunicado conjunto da secretária de Estado do Turismo e da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Governo dá conta de que vai criar o programa “Festivais + Acessíveis”, à semelhança do que foi criado para distinguir as praias acessíveis, há já 14 anos.

“O Programa “Festivais + Acessíveis” vai distinguir os eventos que apresentem condições de acessibilidade para pessoas com necessidades específicas, como grávidas, seniores, pessoas em cadeira de rodas, invisuais, entre outras”, lê-se no comunicado.

Acrescenta que esta iniciativa está incluída no programa “All for All”, uma parceria entre o Turismo de Portugal I.P e o Instituto Nacional de reabilitação (INR) para tornar Portugal num destino turístico acessível a todos.

“O programa “All for All” criado pelo Governo integra a capacitação da oferta, a promoção de Portugal como destino para todos, ações de formação e sensibilização e o reconhecimento internacional, nomeadamente, através de parcerias e a captação de operadores”, refere o Governo.

Acrescenta ainda que as estimativas apontam para que os turistas com necessidades especificas sejam responsáveis por 862 milhões de viagens na Europa, em 2020.