A criação de uma centena de USF “significa cumprir uma meta fixada no programa do Governo e continuar a desenvolver uma das reformas mais importantes que têm vindo a modernizar o Serviço Nacional de Saúde”, disse António Costa na inauguração desta USF, no distrito de Leiria.

O primeiro-ministro reconheceu que as USF e as Unidades de Cuidados Continuados “são duas reformas fundamentais para o SNS”.

O Governo tinha também prometido atribuir médico de família a todos os cidadãos até ao final da legislatura.

“Se o concurso, que atualmente está em curso, tiver as suas vagas totalmente preenchidas, ficaremos a muito pouco de atingir os 100%, com 97% até ao final deste ano”, apontou o primeiro-ministro.