Numa mensagem enviada à Lusa, a mesma fonte refere que “o concurso para diretor de serviço será aberto nos próximos dias”.

Foram, entretanto, nomeados “coordenadores para três áreas - ginecologia, obstetrícia e urgência ginecológica e obstétrica -, que reportam diretamente ao diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, mantendo, assim, os padrões de segurança e qualidade na resposta às utentes da ULS Almada-Seixal”, adiantou.

A notícia da demissão foi avançada pela SIC.

O serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia do Garcia de Orta é um dos quatro daquela especialidade que estão encerrados hoje.

De acordo com as escalas de urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), estão hoje encerrados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Santo André, em Leiria.

Estes hospitais mantêm também no domingo fechados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia, a que acresce o encerramento do serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha.

Hoje estão abertas 146 urgências em Portugal continental, indicam os dados, segundo os quais vão estar a funcionar 13 urgências de ginecologia e obstetrícia que estão integradas no projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.

Esta informação é extraída do Sistema de Dados Mestres e atualizada, permanentemente, pelas unidades de saúde.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para ligarem sempre para a Linha SNS 24 antes de se deslocarem a um serviço de urgência.