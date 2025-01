Em comunicado, a AMN referiu que um homem de 68 anos se encontrava numa zona de difícil acesso, tendo sido inicialmente resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

Segundo a AMN, a vítima tinha sofrido uma queda acidental numa arriba, enquanto pescava na Ponta da Atalaia, no concelho de Aljezur.

O alerta foi recebido pelas 17h17, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a dar conta da queda de uma pessoa numa arriba.

De acordo com a AMN, foram enviados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e um helicóptero do INEM.

“A vítima, que apresentava suspeitas de fraturas, foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar pelo helicóptero do INEM”, referiu a AMN.