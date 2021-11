As obras, que decorrem na freguesia do Faial, naquele concelho do norte da Madeira, foram hoje visitadas pelo secretário regional das Infraestruturas e Equipamentos, Pedro Fino, segundo uma nota divulgada pelo seu gabinete.

Na informação é referido que a intervenção que pretende “repor as condições de segurança” num troço com uma extensão de cerca de 300 metros, atingindo uma altura de 50 metros, onde é frequente ocorrerem derrocadas que condicionam a circulação.

Entre outros aspetos, a empreitada inclui a reconstrução do muro de pedra arrumada existente, numa extensão aproximada de 40 metros, a demolição e reposição de pavimento, em toda a extensão do talude, bem como trabalhos de sinalização horizontal, sendo este projeto executado com financiamentos do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos).