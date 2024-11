As propostas foram aprovadas na reunião semanal do executivo madeirense, que decorreu no Funchal, e o secretário Regional das Finanças vai entregar os documentos na sexta-feira, às 15:00, na Assembleia Legislativa, e agendou uma conferência de apresentação pública para as 16:30, no mesmo dia, no Salão Nobre do Governo Regional.

Entre outras deliberações, o executivo social-democrata minoritário, liderado por Miguel Albuquerque, decidiu estabelecer três contratos-programa de desenvolvimento desportivo do PRAD - Plano Regional de Apoio ao Desporto 2023/2024, referentes às atividades das associações regionais de modalidade e multidesportivas, no montante global de 463.549 euros.

O Governo Regional aprovou também contratos-programa com o Clube de Golf do Santo da Serra, no valor de 95 mil euros, para apoio à primeira edição do evento "1937 CUP”, que irá decorrer na Região Autónoma da Madeira nos dias 22 e 23 de novembro de 2024.

Foi ainda aprovado um contrato-programa com o Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, no valor de três mil euros, para comparticipar a implementação do projeto “Pasta de Papel”, no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social.

Por outro lado, o executivo madeirense decidiu alterar o contrato-programa firmado com a Câmara Municipal da Calheta, na zona oeste da ilha, tendo em vista a reprogramação e atribuição de verbas para cofinanciar o projeto da “Reabilitação Paisagística das Habitações no Paul do Mar”.

“É ainda autorizada a atribuição do montante máximo da contribuição da Administração Regional de 665.000,00 euros, concretamente para as diversas fases e trabalhos associados da obra de “Reabilitação Paisagística das Habitações no Paul do Mar”, a ser executada em 2025 e 2026”, esclarece o executivo.

O Governo Regional decidiu ainda avançar com a expropriação de várias parcelas de terreno, num valor global superior a 185 mil euros, necessárias a obras rodoviárias, nomeadamente no âmbito da prevenção e mitigação do risco de derrocadas em taludes sobranceiros às estradas regionais, bem como para a construção do Centro de Acolhimento Empresarial, no concelho de Santana, no norte da ilha.