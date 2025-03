Mais de 1.100 pessoas foram detidas nos protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul e candidato presidencial do Partido Republicano do Povo (CHP), Ekrem Imamoglu, confirmou hoje o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

De acordo com Yerlikaya, os detidos incluem membros de até uma dúzia de “organizações terroristas”, e muitos deles têm condenações anteriores por crimes relacionados com drogas, roubo, fraude, assédio e exploração sexual e agressão. As forças de segurança – que contam com mais de 120 feridos nas suas fileiras – apreenderam bastões, ‘cocktails molotov’, machados e facas. “Que ninguém tente usar a nossa juventude e o nosso povo como escudo para as suas próprias ambições políticas”, avisou o ministro do Interior numa publicação nas redes sociais, onde ameaçou ainda que estas ações terão um elevado preço político e legal. Yerlikaya sublinhou que as autoridades turcas estão de alerta para garantir “a paz e a segurança”. “Aterrorizar as nossas ruas ou ameaçar a paz e a segurança da nossa nação não será tolerado em nenhuma circunstância”, acrescentou o ministro, pedindo às pessoas para que “sejam cautelosas” perante as provocações e para que atuem “com bom senso”. Yerlikaya realçou que a Constituição turca prevê o direito de manifestação, desde que não se tornem violentas, explicando que as autoridades têm o poder de restringir o direito de reunião e de manifestação por razões de segurança e para preservar a ordem pública. Milhares de pessoas saíram às ruas em Istambul e noutras cidades turcas nas últimas noites para protestar contra a detenção de Imamoglu — um dos principais opositores do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan – acusado de corrupção. No domingo, Imamoglu foi eleito candidato do CHP às eleições presidenciais agendadas para 2028.