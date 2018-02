“Se estamos na presença de usos diferentes [habitação e turismo], quem tem a competência, o conhecimento, a melhor posição para poder dizer de que forma, em que medida, onde, quando e como se deve incentivar ou se deve refrear o desenvolvimento de uma dada atividade são os municípios”, afirmou a governante Ana Pinho, referindo-se à questão do desenvolvimento do alojamento local.

No âmbito da abertura do Seminário sobre Reabilitação Urbana, Habitação e Turismo, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a secretária de Estado da Habitação disse que “os municípios devem ter instrumentos, em sede de gestão territorial, para poderem gerir os usos e o desenvolvimento urbanístico do território”.

“O que nos preocupa é o equilíbrio a promover entre os fins, entre habitação e turismo. Se, por um lado, parece claro que a habitação e o turismo são usos diferentes, no caso do alojamento local temos uma situação um bocadinho ambígua”, apontou Ana Pinho, explicando que, ao nível da tributação e do registo como atividade, é claro que são usos diferentes, mas, “do ponto de vista da licença de utilização, o assunto não é assim tão claro”, já que o alojamento local continua a operar com uma licença de uso habitacional.

O atual enquadramento legal permite que haja “duas atividades ou usos diferentes que concorrem e competem por um mesmo espaço, por um mesmo tipo de licença de utilização”, indicou a responsável pela pasta da Habitação, lembrando o processo em curso de alteração do regime do alojamento local que está a ser desenvolvido pela Assembleia da República.