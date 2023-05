As garantias foram dadas esta tarde pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, à margem da cerimónia do lançamento do concurso público internacional para a construção da Linha Rubi (H) do Metro do Porto.

“Não é por falta de recursos financeiros que nós não temos mais alternativas. Neste momento não está a ser fácil encontrar autocarros disponíveis para reforçar estas linhas que precisam de reforço de mobilidade e motoristas disponíveis. Nós estamos disponíveis para contratar tudo o que esteja disponível”, afirmou o governante.

Os constrangimentos nas linhas Verde e Amarela tiveram início em 15 de abril, tendo sido interrompida a circulação nos troços entre Telheiras e Campo Grande (linha Verde) e Campo Grande e Cidade Universitária (Amarela) em 02 de maio, situação que se prevê só estará normalizada em 08 de julho.

Os constrangimentos na circulação do metro de Lisboa têm sido alvo de várias críticas por parte de utentes, autarcas e ambientalistas.

“É impossível não gerar transtorno a obra do Metropolitano de Lisboa porque nós estamos a falar da sobreposição de duas linhas. Quando nós sobrepomos a linha Verde com a linha Amarela automaticamente temos de interromper uma parte da linha Verde e uma parte da linha Amarela para poder fazer essa sobreposição”, justificou, assegurando que “tudo será feito para que esta obra seja rápida”.

As declarações ministro do Ambiente e da Ação Climática surgem no mesmo dia em que o presidente do conselho de administração do Metropolitano de Lisboa (ML), Vítor Domingues, anunciou, em conferência de imprensa, algumas medidas para mitigar os constrangimentos nas linhas Verde e Amarela.

Segundo informou o presidente do ML, a linha Verde do metro de Lisboa será reforçada com mais três carruagens e a linha Amarela com mais uma, a partir de 20 de junho, para minimizar os impactos das obras de expansão da rede

Atualmente, a circulação na linha Verde e no troço Odivelas – Campo Grande da linha Amarela é feita com apenas três carruagens, circulando seis em situações de normalidade.

Apesar deste reforço, os troços entre Telheiras – Campo Grande e Campo Grande – Cidade Universitária permanecerão encerrados até 07 de julho. A interrupção começou em 02 de maio, devido às obras de expansão.

A partir das 06:30 de 08 de julho está previsto o retomar da normal circulação em toda a extensão das linhas Verde e Amarela.

A administração do ML anunciou, igualmente, que irá disponibilizar autocarros “vaivém” entre a Cidade Universitária e o Campo Grande nos dias de jogo do Sporting (13 e 21 de maio), no Estádio José de Alvalade, e na Bênção das Fitas (20 de maio).

O ML vai também reforçar as equipas, com pessoal próprio, na estação do Campo Grande e em outras (em que se justifique) para ajudar a circulação das pessoas, para entrada e saída de passageiros das composições.

Os trabalhos vão possibilitar a ligação dos novos viadutos do Campo Grande à infraestrutura atualmente existente, permitindo a futura entrada em exploração da já anunciada nova linha circular. Serão também instalados “novos aparelhos de mudança de via”, para possibilitar novas ligações entre as estações abrangidas.

Com inauguração prevista em 2024, a nova linha circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).