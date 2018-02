O governante deslocou-se a Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, para presidir à cerimónia de adesão do município à Rede Internacional Biorregiões.

“O Observatório de Luta Contra a desertificação irá permitir ter boa informação sobre os processos de evolução do ponto de vista físico, económico e social dos territórios mais desfavorecidos”, explicou o secretário de estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

“Temos feito um enorme esforço para fazer chegar a mensagem. Todos temos que fazer o que está ao nosso alcance. Se o fizermos, certamente que o ano de 2018 será melhor do que o ano passado. O primeiro sinal que queremos dar aos proprietários e que têm de limpar o que é seu para proteger o que é seu e para proteger o que é do vizinho”, disse.

Adiantou que a avaliação será feita no final de março, mas deixou claro que, além dos proprietários, todos têm que fazer o que é preciso: o Estado e as autarquias.

“O Estado através do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que tem um plano em curso para limpar as matas públicas e as áreas públicas florestais, e as autarquias têm que agir quando os proprietários não limparem”, sublinhou.

Miguel Freitas acrescentou que as prioridades foram claramente definidas, sendo que há 19 áreas que em Portugal, este ano, estavam com maior perigosidade ao nível de incêndios florestais.

“Definimos mais, não só ao nível do concelho, mas das freguesias e até das aldeias. Há 6.400 aldeias que estão em maior risco de incêndio”, afirmou.

Já quanto à posição dos autarcas sobre o assunto, o governante sublinhou que a mensagem que tem sido passada aos autarcas é que é preciso fazer aquilo que é possível.

“Foi essa a mensagem que o primeiro-ministro passou. Se todos fizermos o que é possível quase chegaremos ao impossível”, frisou.

O secretário de Estado das Florestas admitiu que haverá zonas que ficarão por limpar porque “não é possível limpar o país todo”.