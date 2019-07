“Ao nível da educação, os números que temos é que 84 municípios aceitam de imediato exercer as competências, ou seja, no dia 01 de setembro serão eles a assumir as competências que até aqui são do Ministério da Educação”, afirmou Carlos Miguel.

O governante, com base em dados provisórios da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), explicou que, dos 278 concelhos do continente, 84 municípios assumem responsabilidades na educação no próximo ano letivo, enquanto “os restantes 194 terão até 30 de setembro para decidir se exercem a competência em 2020 ou se deixam para 2021”.

Os municípios tinham até 1 de julho para comunicar à DGAL se não pretendiam aceitar, já em 2019, a transferência de competências no âmbito da descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais, num processo gradual até 2021, ano em que as competências se consideram transferidas.

“Em termos dos prazos legais estão cumpridos, agora a nossa postura política foi de flexibilidade e, mesmo que nos sejam comunicadas situações posteriores, nós aceitamos”, notou Carlos Miguel, para justificar a natureza provisória dos dados da DGAL, apurados com base nas autarquias que não se opuseram à transferência já este ano.