Em causa está a proposta de lei do Governo, discutida hoje na Assembleia da República, que estabelece a “obrigação de comunicação à AT de determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal”, transpondo uma diretiva europeia.

António Mendonça Mendes arrancou o debate a elencar casos como o do ‘Luanda Leaks’ ou do ‘Panama Papers’ pedindo aos deputados que os “tivessem em mente” quando se discutisse a proposta do executivo, defendendo que Portugal foi “pioneiro” com a obrigação de reporte à AT, em 2008, de operações internas que possam configurar esquemas de planeamento fiscal abusivo.

Segundo o secretário de Estado, a transposição da diretiva permitirá agora “adaptar a legislação nacional à obrigatoriedade de que os esquemas de operações transfronteiriças passem também a ter de ser comunicadas à AT por consultores fiscais, advogados” e outros intermediários.

Já em relação às operações internas, continuou o governante, trata-se de “uma medida de simplificação legislativa” para “colocar no mesmo diploma a mesma obrigação, ainda que uma obrigação se reporte a operações internas e outra a operações transfronteiriças”.