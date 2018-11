Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, disse que a proposta apresentada aos sindicatos dos enfermeiros contempla as “principais reivindicações”, nomeadamente ao "consagrar a figura do enfermeiro especialista" e ao reconhecer as funções de gestão dos enfermeiros.

Os sindicatos continuam a reclamar que o Governo não consagrou a categoria de enfermeiro especialista, frisando que estabelecer a figura de especialista não é o mesmo que a consagrar na carreira.

“O Governo fez um esforço muito significativo de ir ao encontro das principais reivindicações dos sindicatos de enfermagem, nomeadamente no que respeita à estrutura proposta de carreira e às regras de desenvolvimento profissional nela contempladas”, afirmou Francisco Ramos.

O secretário de Estado diz que o Ministério da Saúde “valoriza” muito dois dos pontos que propôs aos sindicatos dos enfermeiros, porque entende que vão ao encontro das principais reivindicações: consagrar a figura do enfermeiro especialista e a questão das funções de gestão dos enfermeiros.