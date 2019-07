“O setor financeiro tem aqui que assumir seu papel, incorporando nas políticas de investimento e ofertas de novos produtos financeiros os objetivos adequados à neutralidade carbónica. É essencial chamar o setor financeiro português a este desafio”, afirmou Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, na conferência ‘O papel do financiamento sustentável’, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O governante falou da Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal, que foi assinada depois da sua intervenção por representes do setor financeiro, das empresas e do Governo, para destacar um dos compromissos do documento, a “gradual integração dos critérios ambientais e sociais nas análises de financiamento ao investimento”.

Para o ministro, esta integração de novos critérios poderá mudar a forma como a banca “analisa o risco financeiro de projetos e como se criam produtos”.

“Estamos perante uma mudança efetiva no setor financeiro”, afirmou.