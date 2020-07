“Tendo em conta o regime excecional em que os trabalhadores dos matadouros da região exercem a sua atividade, e que o risco a que estão sujeitos aumenta em função da sua antiguidade, justifica-se a aplicação de medidas de discriminação positiva, devendo o suplemento em causa assumir um caráter progressivo em função da antiguidade dos trabalhadores que dele usufruem”, adiantou hoje o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.

Berto Messias falava, em Angra do Heroísmo, na leitura do comunicado do Conselho de Governo, reunido na passada segunda-feira, na ilha Terceira.

Segundo o secretário regional, a intenção do executivo é que este suplemento remuneratório “seja materializado o mais depressa possível”, mas o documento terá ainda de ser apreciado e assinado pelo representante da República para a Região Autónoma dos Açores.

O subsídio de risco, que será atribuído com retroativos a janeiro, varia entre os 33% e os 50%, “calculado sobre a primeira posição remuneratória de ingresso na carreira do trabalhador, consoante a sua antiguidade na carreira”, sendo atualizado de três em três anos.

Há uma semana, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas anunciou uma greve dos trabalhadores dos matadouros públicos dos Açores, entre 13 e 17 de julho, acusando o executivo açoriano de não ter cumprido um acordo estabelecido em fevereiro.

Esse acordo, que motivou a suspensão de uma paralisação dos trabalhadores em fevereiro, consagrava “a definição de funções dos trabalhadores dos matadouros dos Açores” e estabelecia sete escalões para o subsídio de risco, entre 33% e 50%.