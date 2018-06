“Julgo que estão reunidas as condições para que esta ambição de um espaço comum da Macaronésia, de cooperação, de concertação, de diálogo e de maior proximidade entre os seus territórios possa ser uma realidade”, adiantou.

Vasco Cordeiro falava, em declarações aos jornalistas, após ter recebido em audiência as presidentes da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luísa Luís, e do Parlamento das Canárias, Carolina San Sebastián, e os presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, José Tranquada Gomes, e da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, que participam de hoje a terça-feira nas IX Jornadas Parlamentares Atlânticas, nos Açores.

Segundo o presidente do executivo açoriano, à semelhança da Cimeira da Macaronésia, que decorreu no início de junho nos Açores, as Jornadas Parlamentares Atlânticas têm como objetivo o reforço da identidade e da importância da Macaronésia.

Vasco Cordeiro admitiu que o próximo quadro comunitário de apoio é uma das preocupações comuns às três regiões europeias (Açores, Madeira e Canárias) e a Cabo Verde, que tem uma “parceria especial” com a União Europeia, mas salientou que a relação entre os territórios da Macaronésia vai mais além.

“Este reforço de cooperação e de ligação não pode, na minha opinião, ser visto apenas na perspetiva daquilo que nós queremos, reclamamos, pretendemos de outros, no caso a União Europeia. Este reforço de cooperação vale em si mesmo, por aquilo que se traduz de criação de um espaço comum de cooperação, de concertação de posições, entre estes territórios da Macaronésia”, apontou.