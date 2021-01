“De facto, confirmo que, na próxima segunda-feira, será nomeado um novo conselho de administração do Hospital do Divino Espírito Santo”, afirmou Clélio Meneses, quando questionado sobre a saída em massa da atual administração do hospital de Ponta Delgada e sobre a nomeação da próxima direção.

O responsável pela tutela adiantou ainda que se tratou de “uma decisão do Governo Regional dos Açores”.

O secretário regional da Saúde e Desporto falava aos jornalistas numa conferência de imprensa para a apresentação do boletim semanal de risco de transmissão da covid-19 em todo o arquipélago, que ocorreu nas instalações da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada

Cessa, assim, o mandato da economista Margarida Martins, que tinha assumido a presidência do conselho de administração do HDES em agosto de 2019, depois de ter sido diretora-geral da Clínica de São Sebastião, desde dezembro de 2013.

Deste órgão do hospital fazem também parte, como vogais, Catarina Pimentel e Paulo Machado, a enfermeira diretora Aida Dutra e a diretora clínica Emília Santos.