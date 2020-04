"Na sequência da situação verificada com dois ex-reclusos, que chegaram a Ponta Delgada provenientes de Lisboa e que foram autorizados pelo delegado de Saúde de Ponta Delgada a deslocar-se ao concelho da Ribeira Grande, em incumprimento do confinamento obrigatório em unidade hoteleira a que tinham de estar sujeitos, a secretária regional da Saúde exonerou, com efeitos imediatos, o referido delegado de Saúde, Eduardo Cunha Vaz", diz uma nota do governo açoriano.

Para este cargo, e com efeitos a partir de hoje, foi nomeada Larisa Shogenova, médica assistente de Saúde Pública na Unidade de Saúde da ilha de São de Miguel desde 2018, indica o comunicado da Secretaria Regional da Saúde.

Na mesma nota, a Autoridade de Saúde Regional reitera que, quanto "a outros dois ex-reclusos que testaram positivo para covid-19, estes saíram do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo (Terceira) e foram diretamente para o Aeroporto das Lajes para seguir para Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

"Chegados ao Aeroporto de Ponta Delgada, foram diretamente para a unidade hoteleira designada, em viatura indicada para esse efeito, onde foram testados e permanecem, desde essa altura, em confinamento obrigatório", explica o Governo dos Açores.

Este, acrescenta, foi "o único percurso efetuado pelos dois ex-reclusos desde o momento em que deixaram o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo até ao momento em que deram entrada na referida unidade hoteleira em Ponta Delgada".

A informação de que os dois reclusos que testaram positivo não saíram da unidade hoteleira tinha sido já adiantada na noite passada.